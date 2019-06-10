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هل اللحوم البيضاء أفضل من الحمراء؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 عارضت نتائج دراسة جديدة الفكرة السائدة التي تقول إن لحوم الأسماك والدواجن البيضاء أفضل من حيث تأثيرها على الكولسترول مقارنة بلحوم البقر والضأن الحمراء.



ولاحظ فريق البحث من مستفى أوكلاند بكاليفورنيا أن تناول الكمية نفسها من اللحوم البيضاء بدلاً من الحمراء لا يساعد على خفض الكولسترول المرتفع.


وبحسب الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى 3 مجموعات، الأولى: طُلب منها تناول لحوم حمراء فقط، والثانية: لحوم بيضاء فقط، والثالثة: اعتمدت على البروتين النباتي فقط. واستمرت التجربة لمدة 4 أسابيع.


ولم تبين النتائج أي تأثير أو فرق في مستوى الكولسترول عند استهلاك اللحوم البيضاء أو الحمراء. وأظهرت التجربة أن تناول البروتين النباتي فقط هو التعديل الغذائي الذي يساعد على خفض الكولسترول المرتفع.




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