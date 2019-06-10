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عبلين - ضبط كمية من الاسلحة والذخيرة واعتقال مشتبهين



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عبلين - ضبط كمية من الاسلحة والذخيرة واعتقال مشتبهين




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