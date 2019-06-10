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ضبط أسلحة وذخيرة في عبلين واعتقال 3 مشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين خلال حملة واسعة النطاق بحثا عن اسلحة غير مرخصة في بلدة عبلسن 3 شبان من القرية .


وافادت الشرطة انها قامت بحملة واعسة في القرية فجر اليوم خلالها تم ضبط اسلحة - بندقيتان من نوع M-16 , بندقيتا "קרל גוסטב كارل جوستاف" , منظارين من نوعي "גלוק"و M-16 .اضافة الى كمية كبيرة من الذخيرة لانواع مختلفة من الاسلحة.

واشارت الشرطة انها اعتقلت شابين (23 و 30 عاما) من عبلين بشبهة حيازة اسلحة بشكل غير قانوني فيما تم اعتقال مشتبه ثالث 21 عاما من عبلين ايضا بشبهة الاعتداء على عناصر الشرطة .

وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة في عكا النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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