ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, عبلين, واعتقال, 3, مشتبهين,

اعتقلت الشرطة اليوم الاثنين خلال حملة واسعة النطاق بحثا عن اسلحة غير مرخصة في بلدة عبلسن 3 شبان من القرية .

وافادت الشرطة انها قامت بحملة واعسة في القرية فجر اليوم خلالها تم ضبط اسلحة - بندقيتان من نوع M-16 , بندقيتا "קרל גוסטב كارل جوستاف" , منظارين من نوعي "גלוק"و M-16 .اضافة الى كمية كبيرة من الذخيرة لانواع مختلفة من الاسلحة.واشارت الشرطة انها اعتقلت شابين (23 و 30 عاما) من عبلين بشبهة حيازة اسلحة بشكل غير قانوني فيما تم اعتقال مشتبه ثالث 21 عاما من عبلين ايضا بشبهة الاعتداء على عناصر الشرطة .وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة في عكا النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .