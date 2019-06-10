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كيم يعدم جنرالا على طريقة ” جيمس بوند “ !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وفقا لصحيفة ” ميرور البريطانية ” أن زعيم كوريا الشمالي ” كيم جونغ أون ” قام بإعدام مسئول كوري شمالي ” جنرالا ” بإلقائه في حوض ملئ بأحد أشرس أنواع الأسماك .



واتهم الجنرال الذي لم تذكر الصحيفة إسمه بالإنقلاب والذي أعدم بطريقة جديدة في بيونغ يانغ .

 وتزعم التقارير ان كيم قام ببناء حوض ممتلئا بسمك ” البيرانا ” العملاق داخل سكنه وألقى فيه الجنرال بعد قطع ذراعيه وجذعه بالسكاكين .


وليس من الواضح إذا كان الجنرال قتل على يد سمك البيرانا أم مات متأثرا بجراحه أم غرق .


ومن المعروف عن هذا النوع من الأسماك أن لها أسنان حادة ويمكن أن تمزق الجثة في خلال دقائق .


وحسبما جاء في التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي جاءت له فكرة الإعدام من فيلم لجيمس بوند عام 1977 ( The spy who loved me )  الذي يظهر فيه عملية قتل شخصيات من خلال رميها في حوض سمك ملئ بأسماك القرش .


وقالت مصادر من الاستخبارات البريطانية لصحيفة ” ديلي ستار ” إن الزعيم الكوري الشمالي يحكم بالخوف والرعب كأداة سياسية حيث يتم إعدام العديد من أعداء الدولة في الأماكن العامة وإنه يريد أن يعرف الجميع بما في ذلك مساعدوه الأكثر ثقة أنهم معرضون للموت إذا فكروا بخيانته .




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