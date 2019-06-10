كويكب, ضخم, قد, يضرب, الأرض, في, سبتمبر,

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تسببت موجة حر قوية غير معتادة، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وصلت درجة حرارة...
إذا فقدت هاتفك الذكي، في الوقت الحالي، فلا تقلق كثيرا، لأن هذا الأمر لا يعني ضياعه...
يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتساب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف...
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" فتح محطة الفضاء الدولية أمام "السياح" اعتبارا...
تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي قصة مليونير بحريني نبيل أغاث طفلا...
تمكن شرطي أمريكي من الوصول إلى زوجين نائمين في العراء، قبل لحظات من وصول أفعى...
استعرضت شركة "كاديلاك" مؤخرا سيارة "CT4"، التي يتوقع أن تكتسب شعبية كبيرة كسيارات...
الجميع معرضون لإسقاط هواتفهم في الماء، وكلما أسرعت في التصرف بعد ذلك كانت...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة وعنيفة، جرت في مدينة نيويورك، حيث اعتدى...
ذكرت تقارير تقنية أن شركة "أبل" تستعد لتطوير هواتف قابلة للطي، في مسعى إلى منافسة...