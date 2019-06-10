محمد, صلاح, في, صدارة, استفتاء, ”, ماركا, ”, لأفضل, لاعب, بالعالم,

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة ” ماركا ” الإسبانية الذي طرحته يوم أمس عبر موقعها الإلكتروني لاختيار أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي .

وأتى صلاح في المركز الأول بعد 24 ساعة فقط من الإعلان عن الاستفتاء بإجمالي 157 ألف صوت متقدما بذلك على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .وتضمن الاستفتاء اسماء 10 لاعبين من أفضل المتواجدين في العالم بالوقت الحالي وهم : “محمد صلاح” نجم ليفربول و”كريستيانو رونالدو” نجم يوفنتوس و”ليونيل ميسي” نجم برشلونة و”كيليان مبابي ونيمار” لاعبي باريس سان جيرمان و”فيرجيل فان ديك” لاعب ليفربول و”هازارد” نجم تشيلسي والمنتقل لريال مدريد و”أنطوان جريزمان” نجم أتليتكو مدريد و”لوكا مودريتش” نجم خط وسط ريال مدريد و”ويان أوبلاك “حارس مرمى أتليتكو مدريد .وجاء ترتيب اللاعبين في الاستفتاء كالتالي :محمد صلاح بالمركز الأول .. وميسي بالمركز الثاني .. كريستيانو رونالدو بالمركز الثالث .. وبالمركز الرابع هازارد .. والمركز الخامس مبابي .. وجاء بالمركز السادس فان ديك .. يليه أوبلاك بالمركز السابع .. ونيمار بالمركز الثامن .. وبالمركز التاسع مودريتش .. وأخيرا بالمركز العاشر جاء جريزمان .