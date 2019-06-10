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ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟



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تزوّجت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الممثل اللبناني جورج خباز، من حبيبها المهندس ريمون منصور في سيسيليا إيطاليا.



 وكانت أعلنت لورا خبر استعدادها للزواج حين حلّت ضيفة على برنامج (بيت الكل) تقديم الممثل اللبناني عادل كرم، وغنّى لها جورج (كبرت البنوت) فتأثرت وبكت.



وقد اختارت لورا خباز أن تقيم حفل زفافها في إيطاليا بعيدًا عن لبنان لأسباب لم نعرفها ولم تتحدّث عنها.




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