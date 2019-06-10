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تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي وحقيقة إصابتها بالسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مصدر مقرب من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن أن وضعها الصحي خطير وحرج للغاية وتم حجزها بالرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بلبنان .. بعد ان شهدت حالتها الصحية تدهورا كبيرا بعد الوعكة التي ألمت بها منذ يومين .



وقد دخلت هيفاء مستشفى ” كليمنصو ” بشارع الحمرا ببيروت منذ شهر تقريبا بعد إصابتها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة دون معرفة أسبابه حتى الآن .

 وتبحث أسرتها سفرها إلى أحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج في ظل حالة الغموض التي يفرضونها حول طبيعة مرضها ومنعهم للأطباء عن كشف أية تفاصيل عن وضع هيفاء الصحي .. ويرافقها في المستشفى والدتها وشقيقتها بعد ان منع الأطباء زيارتها تماما .


ومن المقرر أن يتم عرض كافة التحاليل والأشعة التي أجرتها مؤخرا على أكبر المستشفيات في إحدى الدول الأوروبية ليقرر الأطباء ضرورة نقلها إلى المستشفى من عدمه .


وعن الشائعات التي ترددت حول إصابة هيفاء وهبي بالسرطان قال الملحن ومدير أعمل هيفاء ” محمد الوزيري ” في تغريدة على حسابة الشخصي على تويتر ” كانسر إيه بعد الشر عليها ” .. نافيا بشكل قاطع إصابتها بالسرطان أو بمشاكل في الكبد مطالبا من الجميع مراعاة أهل ومحبي هيفاء وهبي لأن تلك الإشاعات قد تؤثر على حالتهم النفسية .




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