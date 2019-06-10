ثانوية, ابن, رشد, في, كفركنا, تحتفل, بتخريج, فوجها, ال, 44,

إحتفلت ثانوية ابن رشد في كفركنا مساء الاحد، بتخريج الفوج الـ44 من طلاب صفوف الثواني عشر .

تخلل الاحتفال القاء كلمات ترحيبية مباركة للخريجين، مشددين على اهمية العلم والاخلاق، حيث تحدث كل من مدير المدرسة المربي يوسف امارة ،إضافة إلى كلمة الخريجين وكلمة رئيس المجلس يوسف عواودة.كما تخلل الاحتفال توزيع الشهادات على الخريجين وفقرات فنية غنائية من طلاب المدرسة.وعمل على تنظيم وتنسيق الاحتفال المربية رائدة عواودة .