ثانوية, ابن, رشد, في, كفركنا, تحتفل, بتخريج, فوجها, ال, 44,

كلمات متعلقةثانوية, ابن, رشد, في, كفركنا, تحتفل, بتخريج, فوجها, ال, 44,
احتفلت المدرسة الشاملة على اسم عفو فاعور شعب بتخريج الفوج ال 32 من طلابها وبحضور...
بمشاركة المئات من الأطفال والأهالي وبأجواء إحتفالية مميزة، اختتم مجلس كفر مندا...
نظمت النوادي الحي الشرقي وكشافة مسيرة مسائية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك...
بمبادرة من أستاذ التربية الإسلامية الأستاذ عروة طربيه وأمينة المكتبة السيّدة...
برعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، نظم المجلس المحلي بالتعاون مع...
بمبادرة بعثرة ثقافية وبمشاركة من منسق السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول...
ارتقت المدرسة الابتدائية الحديقة (د) يافة الناصرة إلى المراتب الأولى بمسابقة...
اقام ايمانويلي جيوفريه، سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل، مساء أمس...
مشاركة واسعة في الافطار الجماعي لاعضاء نادي الجيل الذهبي في عرابة الذي اقيم في...
استقبلت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في المدرسة...