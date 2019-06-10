طالبة, مصرية, تنتحر, بعد, خلافها, مع, والدها, بسبب, الإمتحانات,

بعد حدوث مشاجرة بينها وبين والدها، إنتحرت طالبة مصرية، إذ كان الوالد يحاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في إمتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بالمديرية العميد مجدي سالم، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن أن الطالبة بالثانوية العامة "إ.م.م"، والتي تبلغ 19 عاماً، وتقيم في إحدى قرى مركز ملوي، تناولت قرص غلة وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى.إشارة إلى أن والد الطالبة يعمل سائقاً ويبلغ من العمر 54 عاماً.