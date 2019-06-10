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محمد عساف يحتفل بالـ 100 مليون-بالصورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إحتفل الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​بتحقيق أغنيته "مكانك خالي" الـ100 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، حيث نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له كتب عليها "100 مليون مكانك خالي" وعلّق عليها متوجهاً بالشكر للجميع.



يشار إلى أن الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.


وكان طرح عساف منذ أيام أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "بصراحة" وهي أيضاً من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر، والتي تحقق نجاحاً كبيراً حيث شارف عدد مشاهديها إلى 3.5 مليون مشاهد في أربعة أيام.




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