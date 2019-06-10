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الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لفريق الطب الملطف في باداه - بوريا!



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نُظّم في العاصمة الألمانية برلين، المؤتمر الدوليّ السنوي للطب الملّطف. وشارك طاقم المركز الطبي باده - بوريا في مسابقة التصوير بين الدول المشاركة في اطار المؤتمر وفاز بالمرتبة الأولى!!  أنتج الصورة الفائزة وأخرجها طاقم العلاج التلطيفي (الملطف) ومعهد الأورام في المركز الطبي. 



وقد أوضحت الممرضة رفيتال نافيه المختصة بالعلاج التلطيفي (علاج الآلام المزمنة والرعاية الداعمة) والتي مثّلت المركز الطبي في المسابقة، “طُلب منا أن نلتقط صورة تعكس العلاج الملطّف في مؤسستنا، وقرر قسم العناية التطليفية في المركز الطبي المنافسة في المسابقة. توّجهنا لحين تماري، وهي مصوّرة مهنية وخضنا معها عملية مثيرة من الشحذ الذهني، لأجل تحديد الرساسة التي نسعى لنقلها ومعنى العلاج الداعم في نظرنا. الصورة التي قررنا اتخاذها تعكس رسالة العلاج متعدد المجالات، المرفق بالشفقة والانسانية. بالاضافة الى ذلك، اخترنا أن نستخدم غطاء مرقعًا كرمز للعباءة التطليفية (فليتسيا باللاتينية). وقد شاركت في التقاط الصورة مريضة تحظى بعلاج ملطف من معهد الأورام والتي ذكرت أن المشاركة في البرنامج والشراكة مع الطاقم الطبي كانت مهمة جدًا بالنسبة لها”. 


وبالفعل فقد تم نقل الرسالة بنجاح، بحيث وقع الاختيار على الصورة التي أرسلها المركز الطبي باده بوريا، من بين نحو 20 مشاركة دولية في المسابقة، لتفوز بالمرتبة الأولى! 


من جانبها لخصت رفيتال نافيه بالقول “إنها لحظة فخر واعتزاز كبيرة ولحظة مثيرة جدًا لي ولطاقمنا، يسعني أننا نجحنا بأن نعكس جودتنا المميزة، والعلاج الانساني والمهني والخاص الذي نقدمه، في هذه الصورة”.




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