الجائزة الأولى في المسابقة الدولية لفريق الطب الملطف في باداه - بوريا!

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جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ...
اصيب شاب من قرية الجديدة باصابات خطيرة اثر تعرضه ليلة امس لحادث طرق مروع في...
يكون الجو اليوم الاثنين حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...
تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف...
"تصريحات السفير الأمريكي في تل ابيب، ديفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي بضم اراض...
نجحت العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال...
تشهد بلدة يافة الناصرة حالة استياء شديد من ظاهرة اطلاق النار بالهواء وحيازة...