تخليص, عامل, من, تحت, الركام, في, ورشة, ترميم, بالقدس,

جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي – عملت 3 طواقم إنقاذ من سلطة الإطفاء والإنقاذ – محطة القدس صباح اليوم الاثنين على تخليص عامل من تحت ركام مبنى في ورشة ترميم بمدينة القدس.

وفي التفاصيل فإنّ مجموعة عمّال علقوا تحت الركام خلال عملهم في ترميم مبنى بالمدينة، بعد انهيار قسم من المبنى عليهم، وقد تمكّن العمّال من تخليص أنفسهم إلا أنّ واحدًا منهم ظلّ عالقا تحت أكوام الحجارة والحطام، وعليه وصل رجال الإنقاذ الى المكان على وجه السرعة وعملوا على تخليص العامل، حيث تمّ إنقاذه واحالته الى العلاج الطبيّ بحالة متوسطة.*صور من المكان- تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ لواء القدس*