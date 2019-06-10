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اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ



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ماركة المجوهرات العالمية "مجنوليا" تصمم مجموعة مجوهرات ناعمة بدمج رموز الأزهار وأوراقها المستوحاة من عالم التطريز واللؤلؤ والاحجار البرّاقة.

المجوهرات مصنوعة من الفضة وطلاء الذهب.

الأسعار: 589-119 ش.

يمكن شراء المجموعة من فروع الشبكة في انحاء البلاد وكذلك  موقع: 


www.magnolia.co.il




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