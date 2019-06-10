اكسسوار, برموز, الازهار, واللؤلؤ,

ماركة المجوهرات العالمية "مجنوليا" تصمم مجموعة مجوهرات ناعمة بدمج رموز الأزهار وأوراقها المستوحاة من عالم التطريز واللؤلؤ والاحجار البرّاقة.المجوهرات مصنوعة من الفضة وطلاء الذهب.الأسعار: 589-119 ش.يمكن شراء المجموعة من فروع الشبكة في انحاء البلاد وكذلك موقع:www.magnolia.co.il

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