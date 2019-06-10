أطعمة, ينصح, خبراء, التغذية, الصبايا, بتناولها,

ينصح خبراء التغذية البريطانيون النساء اللواتي يرغبن بالمحافظة على شبابهن ونضارة بشرتهن لفترة طويلة، تناول الكربوهيدرات المعقدة، والمواد المخمرة والدهون الصحية.

- الكربوهيدرات المعقدةيشير خبير التغذية ميغان روسي في مقال نشرته Daily Mail، إلى أنه على النساء ضرورة تناول الكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الكاملة والفاصوليا والحمص والشوفان والفواكه غير المقشرة وغيرها). ووفقا للخبير، يمكن لكمية قليلة منها أوالتخلي عنها تماما أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الأمعاء. ولكي يحصل الجسم على الكمية اللازمة من الكربوهيدرات المعقدة، ينصح الخبراء بتناول ما لا يقل عن 30 نوعا من المنتجات النباتية في الأسبوع.- المواد المخمرةتوضح خبيرة التغذية جاكلين كولدويل- كولينز، أن المواد الغذائية التي تحسن نبيت الأمعاء، الذي له علاقة مباشرة بنظام مناعة الجسم والصحة المعرفية، تساعد على مكافحة الشيخوخة. مثل مشتقات الألبان، الملفوف المخلل، الفطر، والشاي وغيرها. هذه المواد تحتوي على بكتيريا مفيدة وألياف غذائية ومكملات غذائية. بكلمة واحدة كل ما يحسن صحة الأمعاء.- الدهونأما خبيرة التغذية جين كلارك، فتقول يجب أن يتضمن النظام الغذائي للفتيات اللواتي يرغبن في الحفاظ على شبابهن لفترة طويلة، الدهون المفيدة الموجودة في أفوكادو، وزيت الزيتون والأسماك والمكسرات.ويضيف خبراء التغذية، أنه على النساء من أجل المحافظة على نضارة بشرتهن وشبابهن، التخلي عن تناول المواد الخالية من الدهون لأنها تحتوي على مواد حافظة ومستحلبة ومحلاة ومضرة بجهاز المناعة.كما ينصح خبراء التغذية بعدم الإكثار من تناول الزيوت النباتية المكررة، لأنها تحت تأثير درجات الحرارة العالية خلال عملية الإنتاج تتغير بنيتها، وتفرز مركب الألدهيد الذي يسبب أمراض القلب والسرطان. لذلك ينصح الخبراء باستخدام زيت الزيتون أو السمن.