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كتل جليدية تزحف نحو شاطئ نهر في سيبيريا!
2019-06-10 09:55:23
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كتل جليدية تزحف نحو شاطئ نهر في سيبيريا!
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