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صفير مجهول يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري في بطرسبورغ
2019-06-10 09:53:47
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صفير مجهول يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري في بطرسبورغ
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