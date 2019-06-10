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بجعة هاجمت فتى في بحيرة وكادت تتسبب في غرقه
2019-06-10 09:52:54
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بجعة هاجمت فتى في بحيرة وكادت تتسبب في غرقه
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