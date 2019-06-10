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البرتغال تتوج بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بعدما تغلبت على هولندا بهدف دون مقابل.



ويعد هذا اللقب هو ثاني لقب قاري للبرتغال في غضون 3 سنوات، حيث فازت ببطولة أوروبا عام 2016، تحت قيادة المدرب الحالي للفريق فرناندو سانتوس أيضا.


وأحرز هدف الفوز وهدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض اللاعب "غونسالو غويديش"، بعد مرور ساعة من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.


وقال المدرب سانتوس إن هذا الفوز دليل على وحدة الفريق.


وأضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، كنا مثل عائلة قوية، نعرف ما يمكننا القيام به. كنا نعلم أننا بمقدورنا الفوز في هذه المباراة."




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