قطر, تتوسط, بين, ايران, وامريكا,

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط،...
دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة...
قال مصدر مطلع إن مصر وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،...
رفعت المؤلفة الأمريكية من أصل أردني ناتاشا طوال تاينز دعوى تعويض على دار "رير...
اعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية...
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن هناك توافقا مع ألمانيا...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر درجة الحرارة العالية في الكويت...
هددت ايران باتخاذ إجراءات جديدة في اطار الاتفاق النووي في حال انتهت مهلة الستين...
هبط مؤشر الدولار الأميركي، الجمعة، إلى لأدنى مستوياته منذ 26 مارس، مدفوعا بتقرير...
أعاد موقع الرئاسة السورية على "فيسبوك" نشر كلام للرئيس بشار لأسد بخصوص العلاقة...