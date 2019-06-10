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قطر تتوسط بين ايران وامريكا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن، مساء الأحد، إن قطر ودولا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.



وأوضح وزير الخارجية القطري في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن "ما نحاول القيام به فعليا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأي أحد في المنطقة".


ودعا الوزير القطري كل من إيران والولايات المتحدة للاجتماع وإيجاد حل وسط، معربا عن اعتقاده "أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين".


كان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعرب هو الآخر عن جهود لبلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدةن وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو.




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