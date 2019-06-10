يركا - اصابة خطيرة لشاب من الجديدة بحادث طرق مروع

طواقم الاسعاف والانقاذ التي وصلت الى المكان قامت بإخراج الشاب من سيارته وتقديم العلاج الاولي ومن ثم نقله للمستشفى وهو مصاب بإصابات خطيرة.قوات من الشرطة وصلت الى المكان وقامت بإغلاق موقع الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب شاب من قرية الجديدة باصابات خطيرة اثر تعرضه ليلة امس لحادث طرق مروع في المنطقة التجارية يركا بجانب مدرسة العلوم.

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