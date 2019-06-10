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مصر تدعو هنية لزيارتها وتتحفظ على جولته الخارجية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال مصدر  مطلع إن مصر وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لزيارة القاهرة.



وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن حركة حماس، أعادت الطلب من المخابرات العامة المصرية، لجولة خارجية لرئيس المكتب السياسي للحركة.


وأضاف، أن المخابرات العامة، وعدت الحركة بدراسة الطلب، موجهة بالوقت ذاته دعوة لهنية لزيارة مصر، للتباحث بالطلب، وقضايا أخرى تتعلق بتفاهمات التهدئة.


ولفت إلى أن المخابرات العامة المصرية، مازالت تتحفظ على زيارة هنية لبعض الدول، مشددا على أنه لم يتم حسم مسألة الجولة وموعدها بعد.


وكانت مصادر صحفية، قالت إن القاهرة وجهت دعوة لحركتي حماس وفتح لزيارة القاهرة، لإحياء ملف المصالحة من جديد.




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