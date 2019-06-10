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ديانا حداد تزرع الفرح في حفل عيد الفطر في المالديف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" سعادتها لإسهامها في زرع الفرح ضمن أجواء سهرة عيد الفطر المبارك على الحضور خلال حفلها التي أحيته في جزر المالديف، بفيلا برايفيت آيلند، تنقلت خلالها بين مجموعة من أجمل أغنياتها المتنوعة الألوان من اللبنانية والمصرية والخليجية والعربية الأخرى، وذلك برفة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.



وأكدت ديانا حداد أن أجواء الحفل كانت حماسية برفقة الجمهور الحاضر من العائلات الخليجية والعربية المتواجدين في المالديف، وقالت: "جمعني مع الحضور أجواء حماسية وتفاعل جميل زرعنا فيها فرحة العيد بكل معانه، أسعدتني جداً ورأيت السعادة بأعين الحضور، وكل عام والجميع بخير".


وعادت ديانا حداد الى دبي حيث إقامتها، لتستعد لمجموعة من الأعمال التي سترى النور قريباً، ستبدأها من خلال أغنية منفردة جديدة ستقدمها من ألحان العراقي علي صابر، والتي إنتهت من تسجيلها خلال أيام شهر رمضان في ستوديوهات دبي.




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