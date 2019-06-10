تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-10 06:43:35 مؤلفة أردنية تطلب 13 مليون دولار تعويضا عن اتهامها بالعنصرية |  2019-06-10 06:41:15 اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-06-09 22:57:43 اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم |  2019-06-09 22:48:43 ثانوية شعب تحتفل بتخريج الفوج ال32 من طلابها |  2019-06-10 00:01:08 اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب |  2019-06-09 19:43:39 نيمار يريد الهروب من ظل مبابي |  2019-06-09 20:40:54 اليوم:ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء البلاد |  2019-06-09 19:36:11 الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني |  2019-06-09 19:34:56 مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى |  2019-06-09 19:33:13 النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ |  2019-06-09 19:29:43 اعتقال شاب من الخليل بحوزته سكين قرب القدس |  2019-06-09 15:06:11 مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل |  2019-06-09 15:00:09 فيتامين (د) يخيب آمال الوقاية من مرض السكري |  2019-06-09 15:01:22 الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان |  2019-06-09 15:01:32 وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مؤلفة أردنية تطلب 13 مليون دولار تعويضا عن اتهامها بالعنصرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفعت المؤلفة الأمريكية من أصل أردني ناتاشا طوال تاينز دعوى تعويض على دار "رير بيرد" بمبلغ 13 مليون دولار لعدم نشر كتاب لها بعد فضيحة مخزية على مواقع التواصل في أيار/ مايو الماضي، بحسب "روسيا اليوم".


ورفعت المؤلفة الأردنية الأصل الدعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا العليا بعد امتناع الدار عن نشر كتابها على خلفية تعرضها لحملة عنيفة احتلت عناوين الأخبار الأمريكية ومواقع التواصل بعدما نشرت على "تويتر" صورة التقطتها بنفسها لموظف داكن البشرة يتناول سندويشة في المترو، وهو ما أثار حولها زوبعة من الاتهامات بالعنصرية، اضطرت بعدها إلى ترك عملها، وتلقي العلاج بعد محاولتها الانتحار.


ومما جاء في تغريدة ناتاشا: "أعتقد أنه من عدم المسموح لنا أن نتناول الطعام في المترو. هذا غير مقبول. وأتمنى من شركة المترو والقطارات أن ترد علي. عندما سألت الموظف رد علي: انتبهى لنفسك".


واعتبر كثير من الحسابات على مواقع التواصل تصرف ناتاشا على أنه هجوم عنصري على أساس اللون، ما حدا بدار النشر إلى إعلان إلغاء عقد كتاب لها بعنوان "يسمونني وايت".


واستندت المؤلفة في دعواها إلى أن دار نشر "رير بيرد"، التى لا يعمل فيها إلا البيض، وصفتها بأنها امرأة لاجئة من خلال لونها، وعاملتها بعنصرية لاستغلال زبائنها من أصول إفريقية.


وتؤكد الدعوى أن الأردنية ناتاشا كانت ضحية لمسلسل من الكراهية والعنصرية بسبب ما حققته من إنجازات منذ قدومها إلى الولايات المتحدة.




كلمات متعلقة

مؤلفة, أردنية, تطلب, 13, مليون, دولار, تعويضا, عن, اتهامها, بالعنصرية,

تابعونــا

الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان 2019-06-09 | 15:01:22

اعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية...

وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين 2019-06-09 | 15:01:32

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن هناك توافقا مع ألمانيا...

درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت 2019-06-09 | 14:05:49

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر درجة الحرارة العالية في ​الكويت​...

ظريف: الدول الأوروبية ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران ظريف: الدول الأوروبية ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران 2019-06-09 | 11:54:27

هددت ايران باتخاذ إجراءات جديدة في اطار الاتفاق النووي في حال انتهت مهلة الستين...

الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوياته منذ اذار الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوياته منذ اذار 2019-06-09 | 10:29:43

هبط مؤشر الدولار الأميركي، الجمعة، إلى لأدنى مستوياته منذ 26 مارس، مدفوعا بتقرير...

كلام قديم للأسد عن حماس يثير ضجة كلام قديم للأسد عن حماس يثير ضجة 2019-06-09 | 10:01:24

أعاد موقع الرئاسة السورية على "فيسبوك" نشر كلام للرئيس بشار لأسد بخصوص العلاقة...

السفير فريدمان: يحق لإسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية السفير فريدمان: يحق لإسرائيل ضم جزء من الضفة الغربية 2019-06-09 | 07:00:47

قال سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان إنه يحق لإسرائيل في ظروف معينة...

سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني سفارة فلسطين بإسبانيا تكرم الخريجين الفلسطينيين من المعهد الدبلوماسي الإسباني 2019-06-08 | 16:41:23

أقامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بالسفير كفاح عودة حفل تكريم للخريجين الفلسطينيين...

واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" واشنطن تمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن شراء منظومة " إس 400" 2019-06-08 | 13:30:50

امهلت واشنطن انقرة حتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس...

طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي 2019-06-08 | 11:22:56

اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى كفر مصر اطلاق نار دبورية مجهول سهرة اصابة متوسطة عروص حفل زفافاصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر مندامشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةبيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية اصابة حرجة بركة محمد شنك سباحة غرق عربي بركة يت حنينا القدس عين بوكيك البحر الميت شرطة اسعاف محاولات فندق مصرع انعاش طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية حريق بين الاطفاء عرابة مدينة استنفار شرطة اشواك بين اخماد منطقة مفتوحة صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريمحريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد اقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com