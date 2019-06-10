اجواء, حارة, حتى, نهاية, الاسبوع,

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اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...
تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف...
"تصريحات السفير الأمريكي في تل ابيب، ديفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي بضم اراض...
نجحت العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال...
تشهد بلدة يافة الناصرة حالة استياء شديد من ظاهرة اطلاق النار بالهواء وحيازة...
تستعد مدينة الرملة اليوم الاحد لتشييع جثمان المرحوم جابي يعقوب سهواني البالغ من...
أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات...
قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن...