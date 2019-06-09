تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-09 22:57:43 اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم |  2019-06-09 22:48:43 ثانوية شعب تحتفل بتخريج الفوج ال32 من طلابها |  2019-06-10 00:01:08 اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب |  2019-06-09 19:43:39 نيمار يريد الهروب من ظل مبابي |  2019-06-09 20:40:54 اليوم:ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء البلاد |  2019-06-09 19:36:11 الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني |  2019-06-09 19:34:56 مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى |  2019-06-09 19:33:13 النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ |  2019-06-09 19:29:43 اعتقال شاب من الخليل بحوزته سكين قرب القدس |  2019-06-09 15:06:11 مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل |  2019-06-09 15:00:09 فيتامين (د) يخيب آمال الوقاية من مرض السكري |  2019-06-09 15:01:22 الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان |  2019-06-09 15:01:32 وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين |  2019-06-09 14:05:49 درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت |  2019-06-09 14:01:52 مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة .


الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

اصابتان, في, حادث, مروع, قرب, مجد, الكروم,

تابعونــا

اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب 2019-06-10 | 00:01:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...

الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني 2019-06-09 | 19:36:11

تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف...

النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ 2019-06-09 | 19:33:13

"تصريحات السفير الأمريكي في تل ابيب، ديفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي بضم اراض...

مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث 2019-06-09 | 14:01:52

نجحت العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز...

عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال 2019-06-09 | 13:08:17

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال...

غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر 2019-06-09 | 12:20:23

تشهد بلدة يافة الناصرة حالة استياء شديد من ظاهرة اطلاق النار بالهواء وحيازة...

الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل 2019-06-09 | 11:33:23

تستعد مدينة الرملة اليوم الاحد لتشييع جثمان المرحوم جابي يعقوب سهواني البالغ من...

هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية 2019-06-09 | 11:39:16

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات...

القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا 2019-06-09 | 09:26:54

قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن...

اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل 2019-06-09 | 09:05:28

أصيب شابين بجراح طفيفة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة قلنسوة ,...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىحريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية ناريمان مغربي سندس اطلاق نار داخل سيارة الرملة عبد الباسط كتاني أمنة مغدورة مرحومة تشييع جثمانها جنازة يافة الناصرة مقتل حامل جنينهاحريق هائل منطقة مفتوحة رهط النقب الجنوب اضرار دون اصابات اطفاء الشرطة عماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com