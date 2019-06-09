اصابتان, في, حادث, مروع, قرب, مجد, الكروم,

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت المصابين الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة .

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