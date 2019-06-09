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ثانوية شعب تحتفل بتخريج الفوج ال32 من طلابها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت المدرسة الشاملة على اسم عفو فاعور شعب بتخريج الفوج ال 32 من طلابها وبحضور رئيس مجلس شعب المحلي السيد محمود بقاعي ومدير قسم المعارف في المجلس المحلي ومدير المركز الجماهيري وعدد مدراء مدارس القرية وشخصيات اجتماعية وتربوية واولياء امور الخريجين والخريجات  في قاعة الديوان بقرية كابول .


وقد تخلل حفل التخريج كلمات تهنئة ومباركة من قبل رئيس المجلس المحلي ومدير المدرسة ومدير قسم المعارف وكلمة الطلاب الخريجين بالضافة الى فقرات  ترفيهية وعنائية وفكاهية . 
بالاضافة الى  تكريم الطاقم التعليمي بالمدرسة ومربي صفوف الثواني عشر من  قبل الطلاب والطالبات  الخريجين  والخريجات 




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