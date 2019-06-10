تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-09 22:57:43 اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم |  2019-06-09 22:48:43 ثانوية شعب تحتفل بتخريج الفوج ال32 من طلابها |  2019-06-10 00:01:08 اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب |  2019-06-09 19:43:39 نيمار يريد الهروب من ظل مبابي |  2019-06-09 20:40:54 اليوم:ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء البلاد |  2019-06-09 19:36:11 الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني |  2019-06-09 19:34:56 مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى |  2019-06-09 19:33:13 النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ |  2019-06-09 19:29:43 اعتقال شاب من الخليل بحوزته سكين قرب القدس |  2019-06-09 15:06:11 مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل |  2019-06-09 15:00:09 فيتامين (د) يخيب آمال الوقاية من مرض السكري |  2019-06-09 15:01:22 الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان |  2019-06-09 15:01:32 وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين |  2019-06-09 14:05:49 درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت |  2019-06-09 14:01:52 مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن ثلاثة جرحى تم إجلاؤهم من منطقة التجمعات البدوية السكنية تل عراد لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

  قوة من الشرطة في المكان. الشرطة شرعت بالتحقيق.
وافاد شهود عيان ان الحديث يدور عن مجهولين اقدموا على اقتحام محل تجاري بمحاولة للسرقة وقاموا بالاعتداء على اصحاب المكان.
اصابة 3 اشخاص خلال عملية سطو في احد التجمعات البدوية بالنقب




كلمات متعلقة

اصابة, 3, اشخاص, خلال, عملية, سطو, في, احد, التجمعات, البدوية, بالنقب,

تابعونــا

اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم اصابتان في حادث مروع قرب مجد الكروم 2019-06-09 | 22:57:43

اسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الاحد على شارع 85 قرب مجد الكروم عن اصابة شخصين بجراح...

الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني 2019-06-09 | 19:36:11

تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف...

النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ 2019-06-09 | 19:33:13

"تصريحات السفير الأمريكي في تل ابيب، ديفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي بضم اراض...

مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث 2019-06-09 | 14:01:52

نجحت العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز...

عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال 2019-06-09 | 13:08:17

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال...

غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر 2019-06-09 | 12:20:23

تشهد بلدة يافة الناصرة حالة استياء شديد من ظاهرة اطلاق النار بالهواء وحيازة...

الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل 2019-06-09 | 11:33:23

تستعد مدينة الرملة اليوم الاحد لتشييع جثمان المرحوم جابي يعقوب سهواني البالغ من...

هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية 2019-06-09 | 11:39:16

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات...

القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا 2019-06-09 | 09:26:54

قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن...

اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل 2019-06-09 | 09:05:28

أصيب شابين بجراح طفيفة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة قلنسوة ,...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي إلؤور أزاريا الجندي ادانة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الخليل اطلاق نار المحكمة كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشأهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف مؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015 القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية عصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com