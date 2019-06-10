اصابة, 3, اشخاص, خلال, عملية, سطو, في, احد, التجمعات, البدوية, بالنقب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن ثلاثة جرحى تم إجلاؤهم من منطقة التجمعات البدوية السكنية تل عراد لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

قوة من الشرطة في المكان. الشرطة شرعت بالتحقيق.وافاد شهود عيان ان الحديث يدور عن مجهولين اقدموا على اقتحام محل تجاري بمحاولة للسرقة وقاموا بالاعتداء على اصحاب المكان.