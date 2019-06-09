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نيمار يريد الهروب من ظل مبابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تواصل وسائل الإعلام المختلفة الكشف عن الأسباب التي تدفع نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، للتفكير في الرحيل عن صفوف فريقه، والعودة مجددا إلى برشلونة الإسباني.

وأشار برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية إلى أن اقتراب البرازيلي ليوناردو من العودة مجددا للإدارة الرياضية بالنادي الباريسي، يجعل نيمار يفكر بقوة في الرحيل.
وأوضح البرنامج الفرنسي أن ليوناردو يرغب في بناء المشروع الجديد للفريق حول النجم الشاب كيليان مبابي، وهو الوضع الذي لن يقبله نيمار جونيور.
وأضاف أن عودة ليوناردو تعني أيضا الاستغناء تدريجيا عن خدمات المدير الرياضي لبي إس جي، أنتيرو هنريكي، والذي كان وراء إقناع نيمار بتفعيل الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة للانضمام إلى سان جيرمان قبل عامين.
ولفت إلى أن ليوناردو سيكون أمامه عدة مهام في النادي الباريسي مثل إعادة هيكلة الأجهزة الفنية بالنادي وحسم مصير اللاعبين المغادرين، وكذلك إقناع نيمار بالاستمرار في صفوف بي إس جي.
نيمار يريد الهروب من ظل مبابي




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