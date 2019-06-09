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الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تظاهر العشرات من اهالي مدينة الرملة مساء اليوم الاحد احتجاجاً على احداث العنف والجريمة التي تشهدها المدينة وكانت اخرها جريمة القتل التي اودت بحيات جابي يعقوب سهواني(49عاماً) واصابة زوجته بجراح متوسطة .


وكان قد شيع المئات جثمان المرحوم جابي سهواني من كنيسة القديسين نيقوديمس ويوسف الرامي للاتين في الرملة , علماً ان هذه جريمة القتل الثالثة في الرملة خلال شهرين.





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