مفتي, مصر, يدين, اقتحام, المسجد, الأقصى,

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قال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في ساعات ما بعد الظهر، أثر...
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد...
جددت السلطات الاسرائيلية أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية...
اقدم شاب على قتل عمته (65 عاما) طعنا، كما اصاب والدة بجراح بالغة في بلدة الزاوية غرب...
قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، إن "حكومته قلقة جدا من قرار...
كشف قائد في "سلاح المدفعية" بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق بالمواجهة...
أوقفت السلطة الفلسطينية تحويل المدفوعات الى شركة الكهرباء الإسرائيلية. واوعزت...
رفضت محكمة العدل العليا التماسا قدمته عائلات أسرى فلسطينيين لتجديد الزيارات لهم...
كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أحبطت محاولة اعتداء انتحاري...