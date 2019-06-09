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مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدان مفتي مصر، شوقي علام، اليوم الأحد، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، محذرا من تداعيات استمرار مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة.  جاء ذلك في بيان لدار الإفتاء المصرية تعقيبا على اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين، في وقت سابق اليوم، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.وحذر علام من تداعيات استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.  ودعا مفتي مصر إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات.  كما حث العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى




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