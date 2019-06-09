النائب, جبارين:, تصريحات, فريدمان, تعبير, عن, قانون, الغاب‎,

"تصريحات السفير الأمريكي في تل ابيب، ديفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي بضم اراض فلسطينية في الضفة هو بصقة في وجه القانون الدولي وتنكّر تام للشرعية وللقرارات الدولية، وهو تعبير عن قانون الغاب الّذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة وفي العالم" - هذا ما قاله النائب عن الجبهة، د. يوسف جبارين، في أعقاب تصريحات فريدمان في مقابلة صحافية حول أحقية اسرائيل بضم مناطق من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف جبارين: "هذه التصريحات تُمثّل صُلب موقف إدارة ترامب، التي اعترفت مؤخرًا بالسيادة الاسرائيلية على الحولان المحتل، وما هي الا تمهيدٌ فعليّ لصفقة القرن الأمريكية الّتي تهدفُ الى خلقِ واقعٍ جديد يكون فيه الاحتلال الإسرائيلي والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي امرًا شرعيًا، حتى وان خالفت الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني".واختتم جبارين حديثه قائلًا: "الشعب الفلسطيني برمته يرفض رفضًا قاطعًا المبادرات الّتي تخرج من البيت الأبيض، بتنسيق مع حكومة نتنياهو، والّتي تهدفُ الى تصفية القضية الفلسطينية ودفنها. الشعب الفلسطيني سيبقى ملتزمًا بنضاله العادل وبحقوقه التاريخية، نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة، وعودة اللاجئين".