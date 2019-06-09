تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-09 19:43:39 نيمار يريد الهروب من ظل مبابي |  2019-06-09 19:40:54 غداً:ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء البلاد |  2019-06-09 19:36:11 الرملة:وقفة احتجاجية ضد العنف بعد تشييع جثمان ضحية القتل جابي سهواني |  2019-06-09 19:34:56 مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى |  2019-06-09 19:33:13 النائب جبارين: تصريحات فريدمان تعبير عن قانون الغاب‎ |  2019-06-09 19:29:43 اعتقال شاب من الخليل بحوزته سكين قرب القدس |  2019-06-09 15:06:11 مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل |  2019-06-09 15:00:09 فيتامين (د) يخيب آمال الوقاية من مرض السكري |  2019-06-09 15:01:22 الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان |  2019-06-09 15:01:32 وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين |  2019-06-09 14:05:49 درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت |  2019-06-09 14:01:52 مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث |  2019-06-09 14:10:06 بديل نيمار يسعد قلب ليفربول |  2019-06-09 13:08:17 عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال |  2019-06-09 12:20:23 غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من الخليل بحوزته سكين قرب القدس



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في ساعات ما بعد الظهر، أثر تلقي بلاغ من مواطنين حول شخص مشبوه، في منطقة عين ياعيل، تم ضبط مشتبه، من سكان الخليل، يبلغ من العمر17عام، مقيم غير شرعي دون تصاريح وفق القانون.

خلال تفتيش إجري على المشتبه ضبطت بحوزته سكين.

تم توقيف المشتبه، وأحيل الى التحقيق.

اعتقال شاب من الخليل بحوزته سكين قرب القدس




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, الخليل, بحوزته, سكين, قرب, القدس,

تابعونــا

غداً:ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء البلاد غداً:ظاهرة فلكية مُثيرة في سماء البلاد 2019-06-09 | 19:40:54

قال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية...

مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى مفتي مصر يدين اقتحام المسجد الأقصى 2019-06-09 | 19:34:56

أدان مفتي مصر، شوقي علام، اليوم الأحد، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين...

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى 2019-06-09 | 09:10:23

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد...

تجديد أمر منع محافظ القدس من دخول الضفة تجديد أمر منع محافظ القدس من دخول الضفة 2019-06-08 | 07:00:41

جددت السلطات الاسرائيلية أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية...

شاب يقتل عمته طعنا ويصيب والده بجراح غرب سلفيت شاب يقتل عمته طعنا ويصيب والده بجراح غرب سلفيت 2019-06-07 | 06:54:40

اقدم شاب على قتل عمته (65 عاما) طعنا، كما اصاب والدة بجراح بالغة في بلدة الزاوية غرب...

بريطانيا تدين بناء وحدات استيطان جديدة وتؤكد دعمها اقامة دولة فلسطينية بريطانيا تدين بناء وحدات استيطان جديدة وتؤكد دعمها اقامة دولة فلسطينية 2019-06-05 | 06:52:28

قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، إن "حكومته قلقة جدا من قرار...

"القسام" تكشف تفاصيل جديدة حول المواجهة الأخيرة "القسام" تكشف تفاصيل جديدة حول المواجهة الأخيرة 2019-06-04 | 18:03:07

كشف قائد في "سلاح المدفعية" بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق بالمواجهة...

السلطة الفلسطينية توقف المدفوعات إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية السلطة الفلسطينية توقف المدفوعات إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية 2019-06-04 | 18:00:43

أوقفت السلطة الفلسطينية تحويل المدفوعات الى شركة الكهرباء الإسرائيلية. واوعزت...

"العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس "العليا" ترفض عودة زيارات عائلات أسرى حماس 2019-06-04 | 17:00:46

رفضت محكمة العدل العليا التماسا قدمته عائلات أسرى فلسطينيين لتجديد الزيارات لهم...

السلطة الفلسطينية تحبط محاولة اعتداء انتحاري في إسرائيل السلطة الفلسطينية تحبط محاولة اعتداء انتحاري في إسرائيل 2019-05-26 | 10:55:23

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أحبطت محاولة اعتداء انتحاري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف انهيار جدار حائط ورشة بناء زخرون يعكوف مصرع وفاة عامل عربي قرية ابطنافطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجاقائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حنامسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع مشتبهان من كفر قاسم الضلوع جريمة قتل الشابة ماجده ابو جابر مصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com