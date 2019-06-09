اعتقال, شاب, من, الخليل, بحوزته, سكين, قرب, القدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في ساعات ما بعد الظهر، أثر تلقي بلاغ من مواطنين حول شخص مشبوه، في منطقة عين ياعيل، تم ضبط مشتبه، من سكان الخليل، يبلغ من العمر17عام، مقيم غير شرعي دون تصاريح وفق القانون.

خلال تفتيش إجري على المشتبه ضبطت بحوزته سكين.

تم توقيف المشتبه، وأحيل الى التحقيق.