مانشستر, يونايتد, يجهز, خطة, جديدة, لضم, بيل,

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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن اختيارات اللاعبين في قائمة البرازيل...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد منح البرازيلي مارسيلو، الظهير...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد يخص الوجهة المقبلة للفرنسي...
اقترب ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، من تولي تدريب يوفنتوس،...
يستهدف نادي برشلونة الإسباني تعزيز الجبهة اليمنى للفريق بعنصر من العيار الثقيل...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن ريال مدريد أنهى التعاقد مع أفضل صفقة...
احتفل نجم كرة القدم الالماني من اصول تركية مسعود اوزيل بزفافه بحفل لفاخر أقيم في...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، نجاحه في ضم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بشكل...
يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة الإسباني في فترة...