الخارجية, الفلسطينية, تدرس, تقديم, شكوى, ضد, السفير, الأمريكي, ديفيد, فريدمان,

اعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بسبب ما قاله حول أحقية إسرائيل في بعض من أجزاء الضفة الغربية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية ان تصريحات فريدمان تشكل خطرًا على السلم والأمن في المنطقة وامتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل وما وصفته بسياساته الاستعمارية التوسعية.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مساء امس إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان تؤكد أنه سفيرٌ لما وصفه بالاستيطان. وأضاف ملحم أن تصريحات فريدمان تكشف حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي، من غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وغرينبلات كما قال.وكان سفير الولايات المتحدة في اورشليم القدس ديفيد فريدمان قال إنه يحق لإسرائيل في ظروف معينة ضم جزء من الضفة الغربية وليس أكملها، باعتبار ذلك امرا غير معقول. ورفض السفير فريدمان مع ذلك في مقابلة مع صحيفة نيو يورك تايمز اليوم الإفصاح عن موقف الإدارة الامريكية في حال قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوفاء بالعهد الذي قطعه خلال الانتخابات العامة وأقدم على ضم مناطق في الضفة بشكل احادي الجانب. وأضاف ان آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن. واتهم السفير الأمريكي في اورشليم القدس القيادة الفلسطينية بانها مارست ضغوطا جمة على رجال اعمال لثنيهم عن المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تبادر الى عقده الإدارة الامريكية في البحرين ضمن صفقة القرن. وأضاف فريدمان ان هذه الصفقة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، مستبعدا مع ذلك ان تسفر عن حل سريع للنزاع في المنطقة.فيما أكد مسؤول امريكي كبير ان إسرائيل لم تقدم لواشنطن اية خطة لضم احادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية. وأضاف هذا المسؤول لوكالة رويتر للأنباء ان هذا الموضوع غير مطروح للنقاش.