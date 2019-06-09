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بديل نيمار يسعد قلب ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن اختيارات اللاعبين في قائمة البرازيل الخاصة ببطولة كوبا أمريكا أسعدت ليفربول.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي ليفربول تنفسوا الصعداء، بعد أن تم الكشف عن اسم اللاعب البديل المقرر انضمامه إلى راقصي السامبا في كوبا أمريكا بدلًا من المصاب نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.
وكان مسؤولو الريدز يخشون أن يقع الاختيار على فابينيو، لاعب وسط الفريق، للمشاركة في كوبا أمريكا وهو ما قد يؤثر على استعدادات ليفربول للموسم المقبل.
وأوضحت أن فابينيو كان سيحرم من الحصول على راحة حتى نهاية الشهر الحالي بعد موسم طويل، كما أنه لن ينضم من البداية إلى فترة الإعداد الخاصة بالريدز للموسم الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
يذكر أن نيمار أصيب بقطع في الرباط الأيمن للكاحل خلال مباراة ودية لراقصي السامبا أمام قطر، وتم اختيار ويليان نجم تشيلسي، لتعويضه في بطولة كوبا أمريكا.
بديل نيمار يسعد قلب ليفربول




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