درجة, الحرارة, تلامس, الـ65.8, درجة, مئوية, في, الكويت,

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اعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية...
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن هناك توافقا مع ألمانيا...
هددت ايران باتخاذ إجراءات جديدة في اطار الاتفاق النووي في حال انتهت مهلة الستين...
هبط مؤشر الدولار الأميركي، الجمعة، إلى لأدنى مستوياته منذ 26 مارس، مدفوعا بتقرير...
أعاد موقع الرئاسة السورية على "فيسبوك" نشر كلام للرئيس بشار لأسد بخصوص العلاقة...
قال سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان إنه يحق لإسرائيل في ظروف معينة...
أقامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بالسفير كفاح عودة حفل تكريم للخريجين الفلسطينيين...
امهلت واشنطن انقرة حتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس...
اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب...
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "السياسة الأميركية بأخذ العالم إلى فوضى حروب...