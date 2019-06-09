تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-09 15:06:11 مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل |  2019-06-09 15:00:09 فيتامين (د) يخيب آمال الوقاية من مرض السكري |  2019-06-09 15:01:22 الخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى ضد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان |  2019-06-09 15:01:32 وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤيدان حل الدولتين |  2019-06-09 14:05:49 درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت |  2019-06-09 14:01:52 مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث |  2019-06-09 14:10:06 بديل نيمار يسعد قلب ليفربول |  2019-06-09 13:08:17 عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال |  2019-06-09 12:20:23 غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر |  2019-06-09 11:33:23 الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل |  2019-06-09 11:58:51 ريال مدريد يرمي الكرة في ملعب مارسيلو |  2019-06-09 11:54:27 ظريف: الدول الأوروبية ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران |  2019-06-09 11:44:53 تحذير من الأطعمة المصنعة.. الإكثار منها قد يسبب الوفاة! |  2019-06-09 11:39:16 هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية |  2019-06-09 10:29:43 الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوياته منذ اذار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مزين نصار عرابة اول امرأة عربية تستعمل جهاز متطور لطلاء الاثاث



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



نجحت  العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز متطور لعملها في طلاء الاخشاب كاول عربية في البلاد جهاز مكون من مصفاه وشلال مياه يمتص الاوساخ وبخار الدهان الذي يحتوي مواد كيماوية سامة ولا حاجة لاستعمال كمامات التنفس اثناء الدهان والجهاز يخرج الاوساخ والروائح السامة خارج الغرفة بقنوات , والاهم من ذلك بان بوابة الغرفة تكون مقفلة اثناء العمل وتفتح بانتهاءه كما ويتم تغيير المياه كل فترة وفترة.


مزين غيث نصار :الحمد لله باني تمكنت من تطوير مهنتي في طلاء الاخشاب من الاثاث البيتي من خزائن مطابخ وغيرها .




كلمات متعلقة

مزين, نصار, عرابة, اول, امرأة, عربية, تستعمل, جهاز, متطور, لطلاء, الاثاث,

تابعونــا

عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال 2019-06-09 | 13:08:17

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال...

غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر 2019-06-09 | 12:20:23

تشهد بلدة يافة الناصرة حالة استياء شديد من ظاهرة اطلاق النار بالهواء وحيازة...

الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل 2019-06-09 | 11:33:23

تستعد مدينة الرملة اليوم الاحد لتشييع جثمان المرحوم جابي يعقوب سهواني البالغ من...

هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية هجمات جديدة بـ"طائرات مسيرة" على منشآت حيوية في السعودية 2019-06-09 | 11:39:16

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات...

القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا 2019-06-09 | 09:26:54

قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن...

اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل اصابة شابين خلال شجار في قلنسوة واطلاق نار على منزل 2019-06-09 | 09:05:28

أصيب شابين بجراح طفيفة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة قلنسوة ,...

حالة الطقس:اجواء صيفية معتدلة حالة الطقس:اجواء صيفية معتدلة 2019-06-09 | 07:00:51

اليوم الاحد يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ...

اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات اتقاذ عالقين بلعبة ملاهي في ايلات 2019-06-09 | 00:09:29

عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في...

اصابة شاب باطلاق نار في عكا وحالته متوسطة اصابة شاب باطلاق نار في عكا وحالته متوسطة 2019-06-09 | 07:06:38

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء السبت باطلاق نار في شارع ايلان في مدينة عكا ,...

مصرع جابي صهواني واصابة زوجته باطلاق نار في الرملة مصرع جابي صهواني واصابة زوجته باطلاق نار في الرملة 2019-06-08 | 18:35:42

لقي جابي صهواني البالغ من العمر 55 عاما مصرعه واصيبت زوجته بجراح جراء تعرضهما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة ايناس زريقي شقيقة المرحوم محمد كفر كنا مظاهرة العين دوار ضد العنف الجريمة القتلضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمرولمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى كفر مصر اطلاق نار دبورية مجهول سهرة اصابة متوسطة عروص حفل زفافمخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر كمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافاختتام دوري الصحابه كرة القدم شهر رمضان المبارك الناصرة مباريات علي سلام بلدية زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com