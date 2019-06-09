مزين, نصار, عرابة, اول, امرأة, عربية, تستعمل, جهاز, متطور, لطلاء, الاثاث,

نجحت العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز متطور لعملها في طلاء الاخشاب كاول عربية في البلاد جهاز مكون من مصفاه وشلال مياه يمتص الاوساخ وبخار الدهان الذي يحتوي مواد كيماوية سامة ولا حاجة لاستعمال كمامات التنفس اثناء الدهان والجهاز يخرج الاوساخ والروائح السامة خارج الغرفة بقنوات , والاهم من ذلك بان بوابة الغرفة تكون مقفلة اثناء العمل وتفتح بانتهاءه كما ويتم تغيير المياه كل فترة وفترة.

مزين غيث نصار :الحمد لله باني تمكنت من تطوير مهنتي في طلاء الاخشاب من الاثاث البيتي من خزائن مطابخ وغيرها .