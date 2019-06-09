عطلة, الاعياد, مستمرة:غرق, طفل, في, تل, ابيب, وأخر, في, الشمال,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال قامت بنقل طفل يبلغ من العمر 3 اعوام للمستشفى وحالته خطيرة جراء تعرضه للغرق في بركة في روش بينا .

كما وعملت الطواقم الطبية في مدينة تل ابيب على نقل طفل 6 سنوات للمستشفى وحالته خطيرة ايضا جراء تعرضه للغرق على شاطىء البحر خلال رحلة استجمامية .يشار الى أن عطلة الاعياد هذا العام شهدت عدة حالات غرق في جميع انحاء البلاد .