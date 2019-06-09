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عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال قامت بنقل طفل يبلغ من العمر 3 اعوام للمستشفى وحالته خطيرة جراء تعرضه للغرق في بركة في روش بينا .


كما وعملت الطواقم الطبية في مدينة تل ابيب على نقل طفل 6 سنوات للمستشفى وحالته خطيرة ايضا جراء تعرضه للغرق على شاطىء البحر خلال رحلة استجمامية .

يشار الى أن عطلة الاعياد هذا العام شهدت عدة حالات غرق في جميع انحاء البلاد .
عطلة الاعياد مستمرة:غرق طفل في تل ابيب وأخر في الشمال




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