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غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تشهد بلدة يافة الناصرة حالة استياء شديد من ظاهرة اطلاق النار بالهواء وحيازة السلاح بدون ترخيص مما قد يؤدي الى وقوع كارثة حسب تعبير المواطنين في يافة الناصرة , يشار الى أن اطلاق نار عشوائي ليلة عيد الفطر ادى الى اصابتة عضو المجلس المحلي .


وجاء في بيان صادر عن المجلس المحلي في يافة الناصرة:"مجلس يافة الناصرة رئيساً وإدارة وأعضاء ، يدين ويستنكر بأشد العبارات ظاهرة اطلاق النار العشوائي والتي من خلالها اصيب عضو المجلس السيد حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر  ، متجاوزين جميع الخطوط الحمراء والأعراف الدينيّة والأخلاقيّة، ودون مراعاة للمحتفلين في العيد كباراً وصغاراً .

ويرى المجلس المحلي بهذه الظاهرة تجاوزاً لكل الاعراف والتقاليد، وتهديداً يقض مضاجع جميع مواطني البلدة ، ويمهد لنشر ثقافة استعمال السلاح دون مبرر .

مثل هذه الحوادث تساهم في نشر الفوضى والخراب والخوف داخل مجتمعاتنا ومدننا، وعليه، يطالب المجلس المحلي الشرطة والجهات المختصة بتحمل كامل مسؤوليتها بوقف تلك الأعمال البربريّة المُستنكرة من جميع شرائح المجتمع في المدينة، وكشف مرتكبي هذه الظواهر المُستهجنة دون تسويف، وعدم السماح لخفافيش الظلام بالعبث بأمننا وأماننا، واعطائهم المجال لتهديدنا وقض مضاجع أطفالنا وأولادنا، فلقد بلغ السيلً الزُبى والرصاص الطائش اصبح كابوس علينا .

حيازة السلاح وجرائم إطلاق الرصاص العشوائي في الهواء ليس مجرد ظاهرة بل باتت ثقافة أو قل إنها مرض ينخر عظام مجتمعنا، وللأسف هذا التسيب والإهمال والاستهتار ينتهك حياة الإنسان.

غضب شديد في يافة الناصرة بعد اصابة عضو المجلس المحلي حسين خطيب برصاصة طائشة ليلة عيد الفطر




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