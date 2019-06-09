غضب, شديد, في, يافة, الناصرة, بعد, اصابة, عضو, المجلس, المحلي, حسين, خطيب, برصاصة, طائشة, ليلة, عيد, الفطر,

كلمات متعلقةغضب, شديد, في, يافة, الناصرة, بعد, اصابة, عضو, المجلس, المحلي, حسين, خطيب, برصاصة, طائشة, ليلة, عيد, الفطر,
نجحت العرابية مزين غيث نصار والتي تعمل في طلاء الاخشاب والاثاث في استعمال جهاز...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية في الشمال...
تستعد مدينة الرملة اليوم الاحد لتشييع جثمان المرحوم جابي يعقوب سهواني البالغ من...
أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات...
قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن...
أصيب شابين بجراح طفيفة خلال شجار وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة قلنسوة ,...
اليوم الاحد يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ...
عملت طواقم الانقاذ مساء السبت على انقاذ عالقين على لعبة ملاهي بارتفاع شاهق في...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء السبت باطلاق نار في شارع ايلان في مدينة عكا ,...
لقي جابي صهواني البالغ من العمر 55 عاما مصرعه واصيبت زوجته بجراح جراء تعرضهما...