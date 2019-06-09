ظريف:, الدول, الأوروبية, ليست, في, موقع, يؤهلها, لتوجيه, النقد, لإيران,

هددت ايران باتخاذ إجراءات جديدة في اطار الاتفاق النووي في حال انتهت مهلة الستين يوما التي منحتها للدول الموقعة عليه دون نتائج. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه، مؤكدًا أن على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها.

وأضاف أن السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط لم تجلب سوى الدمار، وقال إن بعض الدول الأوروبية لا تزال تبيع السعودية السلاح لقصف اليمن، والأوروبيون سمحوا لبعض دول المنطقة بارتكاب الجرائم.