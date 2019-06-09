تحذير, من, الأطعمة, المصنعة.., الإكثار, منها, قد, يسبب, الوفاة!,

كشفت دراسات طبية حديثة أن الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة يعرض الإنسان إلى الإصابة بأمراض كثيرة بعضها خطيرة وربما تؤدي إلى وفاته مبكراً.

الدراسات الجديدة تفيد بأن من يتناول الكثير من الأطعمة المصنعة يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وربما يفارق الحياة مبكراً مقارنة بمن يتناولون الطعام في شكله الطبيعي.دراستان نشرتا في الدورية الطبية البريطانية "بي.إم.جيه" لخصتا المخاطر الصحية للأطعمة فائقة التصنيع في عدة نقاط أهمها:- أنها غالباً ما تحتوي نسباً عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية.- أن الاستمرار في تناولها يزيد خطر الإصابة بمشكلات صحية كثيرة.- أنها تؤدي لأمراض القلب والبدانة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسرطان والاكتئاب.إحدى الدراستين ربطت تناول هذه الأغذية لأكثر من 4 مرات يومياً بزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 62%، بينما قالت الدراسة الأخرى إن زيادة تناول الأغذية المصنعة بنسبة 10% تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالنسبة ذاتها.الدراستان الجديدتان خلصتا إلى أن الخطر وراء هذا النوع من الأغذية لا يتعلق فقط بالعناصر الغذائية الخطيرة، مثل الصوديوم والدهون المشبعة، وأنه قد يكون هناك دور ضار للإضافات الكيمياوية والمعالجة الصناعية التي تغير الهيكل الخلوي للطعام.