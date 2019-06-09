تحذير, من, الأطعمة, المصنعة.., الإكثار, منها, قد, يسبب, الوفاة!,

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ان كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري...
رغم أن البطيخ يحتوي على ما نسبته 92 في المئة من الماء، فإن له فوائد صحية عديدة، وكل...
يمكن لمشروب عصير الطماطم غير المملح أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما...
أظهرت أبحاث جديدة أن البشر يبتلعون ويستنشقون عشرات آلاف جزئيات البلاستيك سنوياً....
سواء كنت تعاني من إصابة قديمة تترك آلامها المستمرة، أو بداية التهاب المفاصل، فمن...
يوجد العديد من الخيارات الصحية التي تساعد الجسم على الحصول على طاقة كافية تستمر...
حذر أطباء من أن قضاء بعض الوقت في الشمس دون حماية يزيد من خطر الإصابة بسرطان...
يعاني البعض من أعراض صحية، تنتج عن العبء الكبير الذي يحمله الجهاز الهضمي دون سابق...
حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من خطورة ابتلاع مياه...
يبدو أن العالم قد تجنب أزمة النقص في الشوكولاتة، بعدما سجل الكاكاو أفضل أداء في...