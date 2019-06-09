علا, الفارس, تثير, الجدل, بصورة, بجانب, قبر, والدها,

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أحيت النجمة الإماراتية، أحلام الشامسي، مساء امس السبت، حفلا ضخما أُقيم في الصالة...
ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إحتفل سعادة...
عايد الفنان محمد عسافمحبيه بمناسبة عيد الفطر السعيد على طريقته...
حلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم شعرها كاملاً في الحلقة الأخير من مسلسل...
دائما ما يؤكد الممثل باسل خياط ان للعائلة الاولوية لديه وهو يحاول قضاء وقت...
بعد طول غياب عاد الفنان الفلسطيني محمد عسافبعمل فني أقل ما يمكن القول عنه إنه...
حقّق الممثل النصري محمد إمام نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "هوجان" الذي خاض...
أعلنت نقابة الموسيقيين، رفع الإيقاف الصادر تجاه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظ...
هنّأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...
هنّأت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث...