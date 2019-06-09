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الرملة تستعد لتشييع جثمان جابي يعقوب سهواني ضحية جريمة القتل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تستعد مدينة الرملة اليوم الاحد لتشييع جثمان المرحوم جابي يعقوب سهواني البالغ من العمر 49 عاماً , بعد أن قتل رمياً بالرصاص مساء امس السبت وأصيبت زوجته بجراح متوسطة بعد ان اقدم مجهولون باطلاق النار عليهما في احد احياء مدينة الرملة.


وسيشيع جثمانه في تمام الساعة الخامسة من كنيسة القديسين نيقوديمس ويوسف الرامي للاتين في الرملة كما افادت العائلة .

وتشهد مدينة الرملة غضب شديد بعد حوادث العنف والجرائم في الاونة الاخيرة , مطالبين الشرطة بالتحرك .




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