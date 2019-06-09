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شقيقان من دير الاسد يتحدثان عن انقاذهما ل4 اطفال في بحيرة طبريا



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شقيقان من دير الاسد يتحدثان عن انقاذهما ل4 اطفال في بحيرة طبريا




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