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جريزمان يهرب من جحيم برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد يخص الوجهة المقبلة للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأنباء تزايدت حول أن جريزمان التقى بناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، واتفق معه حول الانتقال للنادي الفرنسي في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان سيحل محل الأوروجوائي إدينسون كافاني في هجوم سان جيرمان، بسبب الرحيل المحتمل للأخير في الميركاتو الصيفي.
وأوضحت أن السبب وراء تغيير وجهة جريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان، يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس البارسا، بالإضافة إلى تعرضه للصافرات من جماهير الفريق الكتالوني خلال آخر زيارة إلى ملعب "كامب نو".
وأفادت بأن اهتمام برشلونة بضم جريزمان تراجع أيضًا، بسبب مخاوف إنفاق 120 مليون يورو على صفقة تتمتع برفض في غرفة الملابس.
وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة وجه اهتمامه الآن نحو الثلاثي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ورودريجو مورينو (فالنسيا).
جريزمان يهرب من جحيم برشلونة




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