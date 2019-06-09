جريزمان, يهرب, من, جحيم, برشلونة,

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اقترب ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، من تولي تدريب يوفنتوس،...
يستهدف نادي برشلونة الإسباني تعزيز الجبهة اليمنى للفريق بعنصر من العيار الثقيل...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن ريال مدريد أنهى التعاقد مع أفضل صفقة...
احتفل نجم كرة القدم الالماني من اصول تركية مسعود اوزيل بزفافه بحفل لفاخر أقيم في...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر...
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، نجاحه في ضم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بشكل...
يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة الإسباني في فترة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم...
يقول مهاجم تشيلسي، أوليفييه جيرو، إنه يتوقع أن الصفقة الحالية مع البلوز لن...
أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه سيخوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل...