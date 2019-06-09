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الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوياته منذ اذار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هبط مؤشر الدولار الأميركي، الجمعة، إلى لأدنى مستوياته منذ 26 مارس، مدفوعا بتقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو، وارتفاع الأجور بصورة أقل من المتوقع.

ويشير التقرير الضعيف إلى أن خسارة قوة الدفع في النشاط الاقتصادي الأميركي امتدت إلى سوق العمل، مما قد يعزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
ودفع تنامي التوقعات بخفض الفائدة الدولار إلى الهبوط بنسبة 1.11 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبالرغم من أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 75 ألف وظيفة الشهر الماضي، فإنها عادت لتنخفض دون مستوى 100 ألف وظيفة المطلوب شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل.
الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوياته منذ اذار




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