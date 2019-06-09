الدولار, الأميركي, يهبط, لأدنى, مستوياته, منذ, اذار,

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أعاد موقع الرئاسة السورية على "فيسبوك" نشر كلام للرئيس بشار لأسد بخصوص العلاقة...
قال سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان إنه يحق لإسرائيل في ظروف معينة...
أقامت سفارة دولة فلسطين ممثلة بالسفير كفاح عودة حفل تكريم للخريجين الفلسطينيين...
امهلت واشنطن انقرة حتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس...
اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب...
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "السياسة الأميركية بأخذ العالم إلى فوضى حروب...
فرضت واشنطن مساء اليوم عقوبات جديدة على ايران تستهدف قطاع البتروكيماويات بسبب...
أكد مصدر إعلامي سوري "أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...
كشفت لجنة تحقيق خاصة في روسيا، عن وجود قضية اختلاس ضخمة، في السفارة الروسية في...