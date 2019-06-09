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كلام قديم للأسد عن حماس يثير ضجة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعاد موقع الرئاسة السورية على "فيسبوك" نشر كلام للرئيس بشار لأسد بخصوص العلاقة بين دمشق وحركة "حماس" الفلسطينية.  وجاء في النص الذي نشره موقع الرئاسة نقلا عن كلمة سابقة للأسد في العام 2016: "كنا ندعم حماس ليس لأنهم أخوان، كنا ندعمهم على اعتبار أنهم مقاومة، وثبت في المحصلة أن الإخونجي هو إخونجي في أي مكان يضع نفسه فيه".  وكان مصدر إعلامي أكد في وقت سابق لوكالة "سانا" أن لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة "حماس"، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء "لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".  وقال المصدر إن موقف سوريا من هذا الموضوع مبدئي بني في السابق على أن "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل"، إلا أنه تبين لاحقا أن "الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في المخطط نفسه الذي أرادته إسرائيل".
كلام قديم للأسد عن حماس يثير ضجة




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