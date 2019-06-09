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القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر اسرائيلية ان سلاح البحرية يتولى السيطرة على حدث امني على متن سفينة شحن قبالة سواحل حيفا .


وذكرت المواقع العبرية ان سلاح البحرية الإسرائيلي يسيطر على سفينة شحن قبالة سواحل حيفا في حدث استثنائي, حيث حاول أشخاص مجهولون ضرب سفينة حاويات في منطقة الميناء. لم تقع إصابات.

وقالت المصادر انه جرى احتجاز طاقم السفينة من قبل مجهولين وهددوا بإشعال النار في السفينة وتم استدعاء سلاح البحرية الذي يتولى معالجة الحادث.

وبحسب المعلومات الواردة أن القوات البحرية سيطرت على السفينة والحديث يدور عن شخصين حاولات دخول البلاد بطريقة غير شرعية وحاولوا الاعتداء على القوات وهددوا بحرق السفينة ...تفاصيل اوفى لاحقا 
القوات البحرية تتعامل مع حدث مهم في خليج حيفا




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