رد, مقتضب, من, ساري, حول, تدريب, يوفنتوس,

اقترب ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، من تولي تدريب يوفنتوس، خلفًا لماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

ووفقًا لما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ساري تواجد في أحد المطاعم القريبة من مسقط رأسه بإقليم توسكانا، عقب نهاية موسم فريقه بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.وقال الموقع: "سأل أحد محبي يوفنتوس، ساري، هل ستتولى تدريب البيانكونيري؟ فرد إذا سمح لي تشيلسي بالمغادرة، لا أستطيع التحدث الآن، دعونا ننتظر ليوم الإثنين".وكانت تقارير صحفية أشارت، إلى أن ساري قام بجمع متعلقاته من منزله في لندن، فيما ينتظر المدرب إنهاء المفاوضات مع إدارة البلوز، على إنهاء عقده مع النادي، من أجل الرحيل إلى تورينو للتعاقد مع يوفنتوس.